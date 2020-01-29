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أخبار العالم

فنلندا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت فنلندا اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية في بيان إن الحالة لمسافر صيني من ووهان، حيث رصد الفيروس الجديد.

وأضاف البيان أن السائح لا يزال معزولا في غرفة خاصة داخل مستشفى لابلاند المركزي، شمالي البلاد.

وأشار البيان إلى أن نحو 15 شخصا آخرين، ربما يكونوا قد تعرضوا لخطر العدوى.

وارتفع بذلك عدد البلدان التي أعلنت عن حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 19دولة على النحو التالي:

الإمارات
هونج كونج 8 حالات 
تايوان 8 حالات 
ماكاو 5 حالات 
تايلاند 14 حالة 
الولايات المتحدة الأمريكية 5 حالات 
أستراليا 5 حالات 
سنغافورة 5 حالات 
ماليزيا 7 حالات 
كوريا الجنوبية 4 حالات 
اليابان 6 حالات 
فرنسا 4 حالات 
فيتنام حالتان 
كمبوديا حالة واحدة 
سريلانكا حالة واحدة 
فنلندا حالة واحدة
نيبال حالة واحدة 
كندا حالتان 
كمبوديا حالة واحدة
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