غرفة الملابس: كايرو فاشون وتكس.. نجاحات مصرية عالمية تعزز التعاون الصناعي مع تركيا وتفتح آفاقًا تصديرية جديدة

أكد محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن معرض «كايرو فاشون و تكس» يواصل تحقيق نجاحات لافتة، مشيرًا إلى أنه يحظى بإهتمام متزايد من العملاء الدوليين الراغبين في الشراء من السوق المحلية.

وأضاف خلال افتتاح المعرض أن المعرض يعد من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع المنسوجات على المستويين المحلي والدولي، مدفوعًا بالانتشار الخارجي القوي للشركة المنظمة في أسواق تمثل ثقلاً كبيرًا في خريطة صادرات المنسوجات، مؤكدًا أن المعارض تظل الأداة الأهم للوصول إلى العملاء وإبرام تعاقدات حقيقية ومستدامة.



وأشار فتحي إلى أن هناك فرصًا واعدة على المدى الطويل، في ظل التغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، والتي تعزز من مكانة مصر كوجهة قريبة وقادرة على تلبية الطلبات بسرعة وكفاءة، موضحًا أن السوق المصري يمتلك مزايا تنافسية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الإنتاج، وهو ما يعزز فرصه في جذب مزيد من العملاء الدوليين خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم هذه المتغيرات في تحقيق طفرة حقيقية للصناعة الوطنية،

وتوقع أن تحقق الشركات المشاركة في الدورة الحالية نتائج تفوق ما تم تسجيله خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، أكد نهاد أكينجي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، أن قطاع المنسوجات في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، مدفوعًا بتحسن جودة الصناعة وتطور المعارض المتخصصة، مشيرًا إلى تزايد توجه الشركات التركية نحو الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري

وأوضح أن هذا الإقبال يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها قوة البنية التحتية، واتساع حجم التصنيع، وارتفاع جودة المنتجات، مؤكدًا أن السوق المصري أصبح بيئة جاذبة للاستثمارات التركية في قطاع المنسوجات

وشدد بدور القائمين على المعرض، حيث تسهم هذه الفعاليات في تعزيز التعاون بين مصر وتركيا، وتدعم نمو قطاع الملابس والمنسوجات، وتفتح آفاقًا أوسع للشراكات الصناعية خلال الفترة المقبلة.