شل مصر تستعرض حلول الطاقة المتكاملة وتمكين الشباب خلال مشاركتها في إيجيبس 2026

أعلنت شل مصر مشاركتها في معرض ومؤتمر «إيجيبس 2026»، حيث تستعرض محفظة أعمالها المتكاملة في قطاع الطاقة، بدءًا من الغاز الطبيعي المسال وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وصولًا إلى حلول التكرير والتسويق، إلى جانب جهودها في الاستثمار المجتمعي وتمكين الشباب المصري، وذلك في إطار توجهها لتعزيز دورها في دعم منظومة الطاقة محليًا وإقليميًا.



ويُقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة البترول والثروة المعدنية، ويعد منصة بارزة تجمع قادة قطاع الطاقة عالميًا، حيث تستعرض شل مصر من خلاله رؤيتها للتوسع في نشر أنظمة الطاقة المتكاملة، ودور الغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة، إلى جانب أحدث تطورات أسواق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وأفضل الممارسات في إدارة الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل تحول قطاع الطاقة.



وقالت داليا الجابري، نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، إن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها محورًا رئيسيًا للطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، في ظل تلاقي خطوط إمدادات الطاقة مع بنية تحتية متطورة، مؤكدة أن مشاركة الشركة في «إيجيبس 2026» تأتي لعرض استراتيجيتها في السوق المصري، واستعراض قدراتها عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بالتعاون مع شركائها لتقديم حلول طاقة موثوقة وعالية الكفاءة تتماشى مع أولوياتها طويلة الأجل.



ويشارك عدد من القيادات التنفيذية بالشركة في جلسات نقاشية استراتيجية ضمن فعاليات المؤتمر، حيث يناقش سيدريك كريمرز، رئيس قطاع أنشطة الغاز المتكاملة في شل، آفاق العرض والطلب على الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وتأثير التحولات الجيوسياسية والتغيرات في هياكل التعاقدات، مؤكدًا الدور المحوري للغاز الطبيعي المسال في دعم استقرار شبكات الطاقة وتحقيق التوازن مع مصادر الطاقة المتجددة.



كما يشارك جوريس جريم برجن، نائب الرئيس للمشروعات وتخزين الغاز الطبيعي المسال تحت الأرض واحتجاز وتخزين الكربون، في جلسة متخصصة حول خفض الانبعاثات الكربونية وغاز الميثان، من خلال توظيف التكنولوجيا ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة، فيما يناقش هيثم يحيى، المدير العام الإقليمي لشل للزيوت، تطور أنظمة الطاقة لتلبية احتياجات العملاء ومتطلبات البنية التحتية وسلاسل الإمداد، بينما تستعرض أمنية عبد اللطيف، المستشار ورئيس الشؤون القانونية، آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتعامل مع التغيرات المتسارعة في السوق.

وفي إطار دعم تنمية القدرات البشرية، تنظم شل مصر «حفل تأثير الشباب» بالتعاون مع وزارة البترول، والذي يضم عددًا من برامجها الرائدة، من بينها برنامج «شل إن إكسبلوررز» الذي يعلن الفائزين بمسابقة حلول الطاقة والاستدامة، وبرنامج «انطلاقة» لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب تكريم الفرق الجامعية المصرية المشاركة في مسابقة «Shell Eco-marathon» العالمية، بما يعكس القدرات الابتكارية للكوادر الشابة في مصر.

وتعكس هذه الفعاليات التزام شل بدعم ريادة الأعمال وتطوير المهارات التكنولوجية وربط الشباب بالتحديات الواقعية في قطاع الطاقة، إلى جانب دورها في تأمين إمدادات الطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال أيام المعرض، تستعرض شل من خلال جناحها أحدث أنشطتها وشراكاتها في مصر، بما يشمل مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والغاز الطبيعي المسال، والتكرير والتسويق، والحلول التكنولوجية التي تعزز كفاءة منظومة الطاقة، مؤكدة استمرار تعاونها مع شركائها المحليين لدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي.