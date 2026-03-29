حبس تاجر مخدرات أتلف سيارة موظف في مدينة بدر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس تاجر مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة أتلف سيارة موظف في مدينة بدر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بإتلاف سيارته الخاصة بمدينة بدر في القاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكي (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر)، وبسؤاله؛ أفاد بتضرره من جاره بالعقار سكنه، لقيامه بتعاطي وبيع المواد المخدرة، وإحداث تلفيات بالسيارة ملكه باستخدام عصا حديدية؛ لخلافات جيرة بينهما.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الآيس- مبالغ مالية)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته بالمواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.



