القبض على عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و5 سيدات، لـ5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضبط بصحبتهم 15 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول.

بمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهلهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهله إحدى دور الرعاية.





