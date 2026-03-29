طهران تحذر: القوات الأمريكية قد تواجه «أسرًا وقتلًا واسعًا» إذا توغلت بريًا

حذرت إيران من أن أي تدخل بري محتمل من جانب الولايات المتحدة داخل أراضيها سيقابل برد قاس، قد يشمل أسر جنود أمريكيين وقتل أعداد كبيرة منهم.

وأفاد مقر “خاتم الأنبياء” بأن القوات المسلحة الإيرانية تراقب عن كثب أي تحركات ميدانية أمريكية، مؤكداً أن الرد لن يكون محدود النطاق، بل سيطال القوات المهاجمة بشكل مباشر وعلى نطاق واسع.

واعتبرت طهران أن أي عملية برية تمثل “مغامرة محفوفة بالمخاطر”، مشيرة إلى أن الأراضي الإيرانية قد تتحول إلى ساحة استنزاف للقوات الأمريكية، في ظل ما وصفته بجاهزية عسكرية مرتفعة واستعداد لخوض مواجهة طويلة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، خاصة بعد تلميحات سابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية اللجوء لخيارات عسكرية، بما في ذلك تدخل بري يستهدف مواقع داخل إيران.

وأكد البيان أن أي تصعيد من هذا النوع لن تبقى تداعياته محصورة داخل إيران، بل قد يمتد ليشمل المنطقة بأكملها، مع احتمالات فتح جبهات متعددة ضد القوات الأميركية وحلفائها.

وشدّدت إيران في ختام تحذيراتها على أن الرد على أي هجوم سيكون “حاسماً”، وأن القوات الأميركية ستتكبد، بحسب تعبيرها، خسائر غير مسبوقة إذا أقدمت على تنفيذ مثل هذه الخطوات.