نبيل فهمي يشكر الرئيس السيسي على قرار مصر بترشيحه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية

تقدم نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار مصر بترشيحه لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبارا من أول يوليو 2026.

وقال نبيل فهمي - في تصريح اليوم - إنه يتوجه كذلك بالشكر العميق إلى الدول الأعضاء في منظمتنا الإقليمية العريقة على الموافقة بالإجماع على رفع توصية إلى الدورة العادية 35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بشأن دعم ترشيحه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول يوليو 2026.

وأضاف أن هذه المسؤولية الكبيرة يتحملها بكل جدية ووعي، في ظل ما تواجهه أمتنا من تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي من قِبل أطراف معتدية غدراً على دولنا وسلامتنا، وأخرى طال احتلالها لأراضينا وتعرقل تمكين أشقائنا من ممارسة حقوقهم المشروعة، فضلا عن تعرض منطقتنا لمخططات تستهدف الهيمنة،والمساس بأمن واستقرار العالم العربي .

واعتبر نبيل فهمي هذا الترشيح أمانةً غالية، مؤكدا التزامه بالحفاظ عليها وصونها من خلال جامعة الدول العربية، والتشاور مع أعضائها، للتصدي للتحديات من أجل تأمين مستقبل عربي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا ، و تطوير رؤانا وقدراتنا ومؤسساتنا، وتعزيز مسارات البناء، وتنمية المصالح المشتركة والمتبادلة بين دولنا.

