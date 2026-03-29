وزير الخارجية: نرفض الاعتداء المباشر على سيادة الدول أو تقويض مؤسساتها الوطنية

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن الاعتداءات الإيرانية تمثل خرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة، وأن الاعتداءات الإيرانية تمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها .



وأضاف وزير الخارجية، أننا نرفض بشكل قاطع أي محاولات لزعزعة الأمن القومي العربي، وأن المساس بأي دولة عربية مساس مباشر بالأمن القومي المصري.

وأوضح أننا ندعم ترشيح نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات، ونرفض الاعتداء المباشر على سيادة الدول أو تقويض مؤسساتها الوطنية، ونرفض إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية.



