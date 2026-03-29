بدء الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية في إسلام أباد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد ببدء الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية في إسلام أباد.

كما أن وزيرا خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي، وباكستان يبحثان في إسلام أباد جهود خفض التصعيد بالمنطقة والدفع بمسار التهدئة.

وأكد وزيرا خارجية مصر وباكستان ضرورة تشجيع المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وحذرا من انزلاق الإقليم إلى فوضى شاملة، وحذرا من تداعيات الحرب في المنطقة على الاقتصاد العالمي، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق المشترك لمنع اتساع رقعة الصراع.



وأكد بدر عبد العاطي وزير خارجية مصر ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهدئة التصعيد في المنطقة، وأن مسار التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة الراهنة.



وتابع وزير خارجية مصر: نتطلع إلى بدء مسار للتهدئة يسفر عن خفض التصعيد وإنهاء الحرب بالمنطقة.