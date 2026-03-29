قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اعترافات الإرهابي محمود عبد الونيس: الحرب لم تكن على الدين.. بل صراع سلطة وكرسي

القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس
القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس
أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية اليوم /الأحد/ عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط إرهابي لحركة حسم الذراع المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال بيان وزارة الداخلية "إنه استكمالا لجهود ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة من خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية والدفع بعضوي الحركة (أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر) لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية بالبلاد وما أسفرت عنه الجهود الأمنية بتاريخ السابع من يوليو لعام 2025 من مداهمة مقر اختبائهما بمحافظة الجيزة وتبادل إطلاق النار معهما مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط" .

 وقال القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس في اعترافاته "إنه يبلغ من العمر 34 عاما واستخدم أسماء حركية في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي منها عمر وكريم والبرنس وأدم وهشام ومحمد فريد والصياد وأخيرا أحمد".


وقال الإرهابي، في اعترافاته، إن الإرهابي يحيى موسى تواصل معه وكلفه بتأسيس معسكر تدريبي في الصحراء الغربية ليكون قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية داخل مصر، موضحًا أن المخطط تضمن استهداف الطائرة الرئاسية باستخدام صواريخ محمولة على الكتف، وأنه تلقى تدريبات على هذه الصواريخ داخل قطاع غزة، وتمت محاولة تنفيذ العملية إلا أنها فشلت.

وأضاف أن حركة حركة حسم، بقيادة يحيى موسى وعلاء السماحي، سعت بعد ذلك لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة داخل مصر من خلال تفخيخ عدد من السيارات لاستخدامها في هجمات موسعة.

وأوضح الإرهابي أنه توجه لاحقًا إلى القيادي الإخواني حلمي الجزار للحصول على تأشيرة لإحدى الدول، وتمكن من الحصول على التأشيرة وجواز سفر في آخر محطة من تحركاته مقابل مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دولار.

كما أقر بأن عبد الفتاح عطية فاتحه في الانضمام إلى ما يسمى بلجنة الإعلام والتسريبات التي كان مسؤولًا عنها كل من صهيب عبد المقصود وعبد الرحمن الشناف وعبد المجيد مشالي، وتهدف – بحسب اعترافه – إلى جمع معلومات وبيانات عن العاملين بالدولة، وإنشاء مواقع صحفية تظهر في ظاهرها مؤيدة للدولة، بينما تعمل في الخفاء على التواصل مع مسؤولين للحصول على معلومات تُستخدم في زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وتقليب الرأي العام، ومحاولة قلب نظام الحكم، إضافة إلى استغلال ملف المحبوسين سياسيًا للضغط على الدولة.

وقال الإرهابي إنه تلقى تعليمات بتجنيد عناصر داخل مصر للمشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية لصالح حركة حسم، حيث تواصل مع محمود شحتة علي الجد، وقام بتجنيد وفرز عدد من العناصر وإنشاء واجهات لاستخدامها في تنفيذ العمليات، كما تواصل مع مصطفى فتحي، الذي استغل مستواه الاجتماعي والمادي المرتفع لاستقطاب دوائر جديدة من العناصر من نفس مستواه للمشاركة في مهام وعمليات لصالح الحركة.

وأضاف أنه بالتزامن مع تحركات منصة "ميدان" الإعلامية، تم الاتفاق على إعادة إحياء العمل المسلح داخل مصر، وتم تكليف عناصر بالدخول إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد المخطط واستهداف العناصر، واصفًا ذلك بأنها كانت ضربة قوية ومؤثرة للحركة.

وأشار الإرهابي إلى أنه التقى لاحقًا بيحيى موسى، وكان تقييمهم أن الضربة كانت قاسية، قبل أن يعرب عن مراجعاته قائلًا إن ما جرى لم يكن حرب دين، بل حرب سلطة وكرسي لا تستحق إراقة الدماء، موجهًا رسالة إلى قيادات التنظيمات المسلحة بوقف إهدار أرواح الشباب وتدمير مستقبلهم من أجل مصالح شخصية أو سياسية أو مالية.

واختتم الإرهابي اعترافاته برسالة قال فيها إنه نادم على ما ارتكبه، ودعا زوجته إلى تربية نجله تربية صحيحة وإبعاده عن أي فكر متطرف، ووجّه رسالة لابنه محمد بالحفاظ على نفسه وعدم إهدار عمره فيما لا يستحق، مؤكدًا دعاءه بأن يغفر الله له أي خطأ أو دم حرام شارك فيه.
 

الداخلية علي محمود محمد عبد الونيس القيادي الإخواني الإخوان حسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص طمس لوحات سيارته بالبحيرة

المتهمين

خلافات على بيع سيارة.. القبض على 4 سائقين تشاجروا مع بعضهم بالإسكندرية

الجهاز الفني للمنتخب

الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب "إسبانيول"

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد