اكتشاف مياه داخل 4 تنكات للسولار.. هيئة البترول تنفذ حملات رقابية على 500 محطة

أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرارها في إحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، وعدم التهاون مع أية مخالفات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة من خلال تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وضمان انتظام الإمدادات ومنع أية ممارسات غير قانونية تؤثر على السوق المحلي، وقد تم الدفع بحملات موسعة من اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من مارس الجاري .

وقد تم اصدار تكليفات للحملات باستمرار المتابعة على مدار 24 ساعة، زيادة أعداد فرق التفتيش والمرور الميداني، التوسع في الحملات لتشمل كافة المحافظات الـ 27 على مستوى الجمهورية، إحكام السيطرة على إجراءات التداول من المستودعات حتى محطات التموين.

وقد جري المرور على أكثر من 500 محطة وقود بمحافظات الجمهورية ، و تنفيذ حملات مفاجئة نهارية وليلية ، ومراجعة أرصدة المنتجات،ومعايرة مسدسات التموين، وسلامة التخزين.



وقد تم ضبط واقعة تصرف غير شرعي لكمية 7000 لتر سولار بمحطة وقود بمحافظة الإسكندرية ، والتلاعب في 21 الف لتر سولار وبنزين بمحطة وقود بمحافظة القليوبية .

وتم ضبط التلاعب في عيارات مسدسات التموين في (3) محطات وقود بمحافظة المنيا و تم على الفور تشميع (9) مسدسات لحين إعادة المعايرة .

وتم اكتشاف مياه داخل 4 تنكات للسولار بإحدى محطات الوقود بالقاهرة، بما يشكل خطراً على سلامة المركبات وجودة المنتج.

وتم ضبط عمليات تحميل مخالفة باستخدام مكعبات وعبوات في بني سويف والقليوبية ، وجري التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر وإحالة الوقائع للجهات المختصة.

كما أكدت اللجنة علي متابعة تصحيح الأوضاع الفنية بالمحطات المخالفة.

وتؤكد اللجنة من خلال الحملات المستمرة فاعلية الإجراءات الرقابية المكثفة في كشف المخالفات، مع التعامل بحسم مع آية محاولات فردية للتلاعب، وأهمية الاستمرار في تكثيف المرور الميداني للحفاظ على استقرار السوق، وتكثيف حملات التوعية للعاملين بمحطات الوقود بضوابط التداول مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق.