القيادي الإخواني عبد الونيس: عمليات التنظيم المسلح كانت لأهداف شخصية ومادية

قال القيادي الإخواني الهارب الذي تم القبض عليه علي محمود محمد عبد الونيس، أنه استخدمت أسماء حركية أثناء عملي في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، منها عمر، وكريم والبرنس، ومحمد ريد، وأدم وهشام، والصياد، وآخر اسم كان أحمد.

وأشار إلى أنه انضم لجماعة الإخوان خلال دراسته بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وأنه من الشهداء بمحافظة المنوفية، وأنه عمل بدأ من عام 2012، وأنه انتقل لـ قطاع غزة من خلال أحد الأنفاق، وتم التدريب في قطاع غزة، على الكثير من الدورات العسكرية.



وتابع : بقول لقيادات التنظيم المسلح اللي بيتشغل لحد دلوقتي في تنظيم عمليات ضد الدولة كفاية.. كفاية أرواح الشباب اللي ضيعتوها .. كل واحد بيدور على مصلحته.. اللي بيدور على فلوس واللي بيدور على منصب

وجه القيادي الإخواني الهارب الذي تم القبض عليه، علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس السيسي، لـ زوجته قائلا :" ياريت تهتمي بتربية ابني محمد، وأن تقوم بتربية تربية صحيحة، وأن تكون التربية على الإسلام الصحيح، وخدي بالك أنه ميدخل في لأي مؤسسات أو أي فكر غير صحيح".

ودخل القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حالة بكاء أثناء توجيهه رسالة لنجله محمد.

وقال الإرهابي الذي تم استعادته من الخارج بجهود رجال وزارة الداخلية: "لو شفت ابني هقول له خد بالك من نفسك، لأن النفس غالية فبلاش تضيعها في الفاضي، خد بالك من نفسك، وبلاش تضيع نفسك عشان أي حاجة، وخد بالك من أمك، وبلاش تعمل حاجة حرام لآن الوقفة أمام الله صعبة، ولا يستطيع أحد تحملها، ولازم تكون مستعد لليوم ده وبدعي ربنا يسامحني، وبطلب من كل اللي يعرفني يدعي لي، ويارب يسامحني على أي دم شاركت فيه أو قمت بتدريب أحد على قتل أحد.. دم أي حد أمر كبير عند ربنا، وأنا خايف من حساب ربنا".

وكشفت القناة الأولى عن القبض على القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس المتهم في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية لاغتيال الرئيس السيسي.