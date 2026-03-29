تصعيد خطير.. صواريخ إيرانية تستهدف مصنعا جنوب إسرائيل وتتسبب في تسرب مواد خطرة وإصابات متفرقة

أصاب صاروخ إيراني مصنعًا في منطقة نيئوت حافاڤ، فيما شملت عمليات إطلاق الصواريخ مناطق وسط البلاد أيضا، وبالتزامن، سقطت صواريخ أُطلقت من لبنان على مدينتي صفد وطبريا.

وأفادت التقارير بتصاعد النيران والدخان الأسود عقب استهداف مصنع للمواد الخطرة في المنطقة الصناعية جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابة طفيفة لشخص واحد. كما سقط صاروخ آخر في وسط منطقة رام الله بعد دقائق من الهجوم الأول، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الشمال.

ونقلت مصادر ميدانية عن مسؤولين قولهم إن رئيس البرلمان الإيراني وصف التطورات بأنها “حرب عالمية كبرى”.

وفي تحديث لاحق، أفادت فرق الإطفاء بأنها تتعامل مع حادث تسرب مواد خطرة في مجلس رامات حافاڤ، عقب إصابة المصنع. وتم الدفع بثلاث فرق متخصصة في المواد الخطرة من منطقة الجنوب، إلى جانب قوات من مركز بئر السبع، لاحتواء الموقف وفحص مستويات الخطورة في موقع الاستهداف.



وتعمل الفرق على احتواء الحاويات المتضررة وإغلاق التسربات، مع تنفيذ عمليات مراقبة مستمرة.

وجرى إخلاء العاملين في المصنع والمناطق المجاورة كإجراء احترازي، مع توجيههم إلى أماكن آمنة حتى الانتهاء من أعمال المعالجة، فيما تستمر جهود الإطفاء والمراقبة دون تسجيل إصابات إضافية حتى الآن.