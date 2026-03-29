لمدة 7 أيام.. غلق منزل كوبري التسعين اتجاه مناطق السلام

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبرى التسعين الجنوبى إتجاه مناطق السلام ، الأمر الذى يستلزم غلق منزل كوبرى التسعين فى الإتجاه القادم من محور المشير طنطاوى إتجاه مناطق السلام "شرق الطريق الدائرى" وذلك لمدة (7 أيام) بدءً من الساعة 12.5 صباح يوم الأحد الموافق 29/3/2026م .

وتحويل الحركة المرورية للقادم من محور المشير طنطاوى إتجاه مناطق السلام يسلك محور التسعين الجنوبى فالدوران والعودة من المأوى الدورانى الشويفات فيميناً مسطح كوبرى التسعين إتجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





