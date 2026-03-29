التجار يلتزمون بقرار الغلق المبكر.. المنوفي: وعي السوق يدعم استقرار الاقتصاد دون تأثير على حركة البيع

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن اليوم الأول لتطبيق قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً شهد التزامًا واسعًا من قبل التجار بمختلف الأنشطة، في مشهد يعكس وعيًا وطنيًا مسؤولًا وإدراكًا لطبيعة التحديات التي تمر بها المرحلة الحالية.

وأوضح المنوفي أن هذا الالتزام يعكس فهم التاجر المصري لحجم الضغوط الاقتصادية المرتبطة بـالتوترات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، مؤكدًا أن التاجر يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وترشيد استهلاك الموارد.

وأشار إلى أن القرار لم ينعكس سلبًا على حركة الأسواق أو النشاط التجاري، حيث أظهر المستهلك المصري مرونة واضحة في التكيف مع مواعيد العمل الجديدة، من خلال تنظيم احتياجاته الشرائية بما يتناسب مع ساعات التشغيل، خاصة في ظل بدء الأنشطة في أوقات مبكرة.

وأضاف أن الأسواق تشهد حالة من الانضباط والتنظيم، مع استمرار توافر السلع بصورة طبيعية، وهو ما يعكس نجاح منظومة التعاون بين التاجر والمستهلك والدولة في تحقيق التوازن المطلوب خلال هذه الفترة.

وأكد المنوفي أن التزام التجار يعزز الصورة الإيجابية للسوق المصري، ويرسخ الثقة في قدرته على التعامل مع التحديات المختلفة، مشددًا على أهمية استمرار هذا التكاتف لضمان استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التاجر المصري سيظل عنصرًا فاعلًا في منظومة التنمية وقادرًا على التكيف مع المتغيرات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.