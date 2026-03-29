وزير الصناعة: تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد في 7 مجالات رئيسية

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن نجاح المجلس الوطني للاعتماد في تجديد الاعتراف من الجهاز العربي للاعتماد (ARAC) والمنظمة الإفريقية للاعتماد (AFRAC) في سبع مجالات اعتماد رئيسية، تشمل معامل الاختبار والمعايرة، التحاليل الطبية، وجهات منح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد، إلى جانب جهات التفتيش. كما تم تمديد مجال الاعتراف الدولي ليشمل منتجي المواد المرجعية (RMP)، في خطوة تعكس جودة واعتمادية برامج المجلس على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن هذا التمديد يسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب التدفقات التجارية بين مصر والدول العربية والإفريقية، ويعزز الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

وأضاف أن المجلس حصل على هذا التجديد بعد اجتيازه زيارة التقييم الميدانية الدورية التي أجرتها فرق خبراء التقييم التابعة للجهاز والمنظمة، والتي شملت مراجعة أداء المجلس وزيارة بعض الجهات المعتمدة تحت إشرافه، لتصدر بعدها الموافقة الرسمية على تجديد الاعتراف.



يُذكر أن المجلس الوطني للاعتماد يعمل حالياً في 13 مجال اعتماد، ليصبح أكبر جهاز اعتماد من حيث عدد مجالات الاعتماد على مستوى العالم، ويتمتع باعتراف دولي وإقليمي من المنظمات العالمية للاعتماد، بالإضافة إلى ثلاثة منظمات إقليمية، هي: الجهاز العربي للاعتماد (ARAC)، المنظمة الإفريقية للاعتماد (AFRAC)، والمنظمة الأوروبية للاعتماد (EA).

ويعكس هذا الإنجاز التزام المجلس بتعزيز جودة المنتجات والخدمات المصرية وفق أعلى معايير الاعتماد العالمية، وتوفير بيئة موثوقة تعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في قدرات المؤسسات المصرية.