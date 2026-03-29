قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
وعود لاعبات طائرة الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بلقب دوري السوبر
ابني بيموت قدام عيني .. والدة الطفل يوسف تستغيث: علاجه موجود ومحتاجين ننقذه قبل فوات الأوان
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الصناعات المعدنية: الحكومة تتجه لتوطين الصناعة وتعزيز المكوّن المحلي

قال هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين الصناعة باعتباره خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، رفع تنافسية الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الواردات، ضمن رؤية شاملة لتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف عبد الله أن التوجه الحكومي يشمل دعم المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل السيارات، الصناعات الغذائية، الدوائية، الأثاث، والمعدات الثقيلة، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن السياسات الحالية تركز على تعظيم المكوّن المحلي في الصناعة، مع تنفيذ خطة تدريجية لرفع نسب التصنيع المحلي عبر مختلف القطاعات، لتعزيز سلاسل الإمداد وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأوضح عبد الله أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لتغذية الصناعات الكبرى، ضمن استراتيجية متكاملة لإحلال الواردات وتشجيع تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة للحكومة لإزالة المعوقات أمام الاستثمار الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ويعزز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي.

وأكد عبد الله أن نجاح استراتيجية التوطين مرتبط بالتركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية من حيث توافر المواد الخام وتراكم الخبرات الصناعية، لبناء قدرات إنتاجية تنافسية ومستدامة.

كما لفت إلى بروز قطاعات صناعية حديثة خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في مجالات مكونات الطاقة المتجددة، المعدات الإلكترونية، وقطع غيار السيارات الكهربائية، ما يعكس التوجه نحو الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

الاقتصاد المصري الصناعات المصرية دعم المصانع المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الله النجار

عبد الله النجار: الإخلال بأداء العمل على الوجه المطلوب ذنب عظيم يمحق البركة من الرزق

أذكار النوم

أذكار النوم .. ضع يديك تحت رأسك وردد أفضل ما قاله النبي للوقاية من كل مكروه

دعاء المطر

دعاء المطر المستجاب.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تسأل فتُعطى

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد