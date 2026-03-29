السفير التركي: تعزيز التعاون التجاري وتعميق الشراكة الصناعية مع مصر

افتتح السفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو شن، فعاليات معرض القاهرة للملابس والمنسوجات، بمشاركة 650 علامة محلية وعالمية، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتركيا، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، الذي يشهد تعاونًا متزايدًا على مستويات التمويل والتكنولوجيا والإنتاج والتبادل التجاري والاستثماري.



وأشار السفير إلى أن الشركات التركية تحرص على المشاركة بشكل مستمر في هذا الحدث نظرًا لدوره في تعزيز العلاقات التجارية وبناء شبكات تعاون بين المصنعين والمستثمرين، لافتًا إلى أن الدورة الحالية تشهد مشاركة 18 شركة تركية.



وأوضح أن التحديات الجيوسياسية في المنطقة أثرت على حركة التجارة وحجم المشاركة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاستقرار والأمن يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، معربًا عن أمله في عودة الاستقرار إلى المنطقة قريبًا عبر الجهود المشتركة.



وشدد السفير التركي على أهمية التعاون الإقليمي بين الدول الكبرى، وفي مقدمتها مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية، باعتبارها تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة دون الاعتماد على أطراف خارجية، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على التجارة والاستثمار والتنمية كأولويات رئيسية، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية تمثل منصة حيوية للتواصل بين المصنعين والمستثمرين، والتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، مؤكدًا دعم بلاده لكافة المبادرات التي تعزز التعاون الصناعي والتجاري مع مصر.