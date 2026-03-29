الصرف الصحي بالقاهرة: استمرار سحب مياه الأمطار بنطاق المحافظة

تابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أعمال سحب مياه الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث قامت فرق الطوارئ بالتعامل الفوري مع تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية والميادين، لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثير على حركة المواطنين.

وشملت الأعمال سحب مياه الأمطار على نطاق واسع في مناطق عدة، من بينها: ميدان التحرير، كورنيش النيل، رمسيس، عابدين، النزهه، الأوتوستراد، شبرا الخيمة، طريق النصر، شبرا، المقطم، صلاح سالم، المعادي، السيدة زينب، مدينة نصر، حلوان، المطرية.

وأكد المهندس عادل حسن أن جميع فرق العمل تعمل على قدم وساق لضمان التعامل الفوري مع تجمعات المياه ومنع أي تراكمات.

كما شدد رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.