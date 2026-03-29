مها عبد الناصر: الإنترنت لم يعد رفاهية.. نطالب بتحسين الخدمة مع التوسع في العمل عن بُعد

أكدت مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار التوسع في العمل عن بُعد لتوفير الطاقة يفرض واقعًا جديدًا يجعل من خدمات الإنترنت ضرورة أساسية داخل كل منزل، وليس مجرد خدمة ترفيهية.

وشددت عبد الناصر في تصريح خاص لصدي البلد على أهمية التحرك العاجل لتحسين جودة خدمات الإنترنت في مختلف المناطق، وضمان استمراريتها بكفاءة عالية، بما يتناسب مع متطلبات العمل والتعليم عن بُعد، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية.

وطالبت بضرورة طرح باقات إنترنت أقوى وأكثر مرونة، تدعم الاستخدام المكثف للتطبيقات الرقمية، وتلبي احتياجات المواطنين بشكل مستدام، بما يسهم في إنجاح سياسات ترشيد الطاقة دون التأثير على الإنتاجية أو جودة التعليم.