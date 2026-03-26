انطلاق الدورة الـ80 لمعرض Cairo Fashion & Tex بمشاركة 650 علامة تجارية.. غدا

تستضيف القاهرة غدا الجمعة، فعاليات الدورة الثمانين من المعرض الدولي المتخصص في الملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج « Cairo Fashion & Tex » وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس الجاري، برعاية وزارة الصناعة، ومشاركة غرفة صناعة الملابس الجاهزة

وقال الدكتور محمد الشريف، رئيس الجهه المنظمة للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض يشهد هذا العام مشاركة قوية تتجاوز 650 علامة تجارية من كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجالات الملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، بما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصري، وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة مهمة لعرض أحدث الاتجاهات في صناعة الموضة، وتبادل الخبرات بين المصنعين والمصممين والموردين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته التنافسية، حيث يستضيف المعرض قرابة 1000 زائر من دول عربية وأوروبية وافريقية وآسيوية.

وأشار الشريف إلى أن الدورة الحالية تأتي في توقيت يشهد فيه قطاع الملابس الجاهزة اهتمامًا متزايدًا، باعتباره من القطاعات الحيوية كثيفة العمالة والقادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، فضلًا عن دوره في دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

وأوضح أن فعاليات المعرض لا تقتصر على الجانب التجاري، بل تشمل برنامجًا متكاملًا من الأنشطة المهنية، يتضمن تنظيم ورش عمل مجانية لتعليم تصميم الأزياء، إلى جانب ورشة متخصصة في تنظيم عروض الأزياء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجه الصناعة نحو التحول الرقمي.

كما تتضمن الفعاليات ورشة يقدمها المصمم وليد خيري، مالك Cairo Design District، وتستهدف تنمية مهارات الكوادر الشابة وتأهيلها لسوق العمل، بما يسهم في دعم الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار في القطاع.

وفي السياق ذاته، تُعقد على هامش المعرض جلسات نقاشية متخصصة على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان «تطوير الصناعة المصرية ودعم التصدير»، بالتعاون مع Entreprenelle، لمناقشة آليات دعم رواد الأعمال ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد أن المعرض يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة، وربط المصنعين المصريين بشبكات التوزيع العالمية، مشيرًا إلى حرص الشركة على تطوير الحدث بشكل مستمر بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس والمنسوجات.

وشدد على أن الإقبال الكبير من الشركات المشاركة يعكس ثقة متزايدة في السوق المصري، ويدعم جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، بما يسهم في دفع نمو قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته قال محمد عاطف، مدير عام المعرض Cairo Fashion & Tex، إن الدورة الحالية تمثل نقلة نوعية في تنظيم الحدث، سواء من حيث عدد المشاركين أو تنوع المنتجات، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح منصة متكاملة تجمع مختلف أطراف صناعة الملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعارضين والزوار لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة.

وأضاف عاطف أن إدارة المعرض حرصت على تطوير الفعاليات المصاحبة، خاصة في الجوانب التدريبية والتكنولوجية في صناعة الموضة، إلى جانب دعم المصممين الشباب وربطهم بسوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة المعرض كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة.