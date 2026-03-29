لمسة زوجته تصنع الفارق.. ويجز يلفت الأنظار بإطلالة مميزة بحفله الأخير

أحيا ويجز حفلًا جماهيريًا ضخمًا، قدّم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، في أجواء حماسية عكست شعبيته الواسعة على الساحة الغنائية.

ولم يقتصر تميز الحفل على الأداء الغنائي فقط، بل لفت ويجز الأنظار بإطلالة مختلفة مستوحاة من روح الحفل، حيث اعتمد تسريحة شعر “راستا”، وهي واحدة من التسريحات المميزة المتداولة داخل أجواء اللعبة التي استلهم منها شكل العرض.

وجاءت الإطلالة متكاملة من حيث التفاصيل، إذ أشرفت عليها زوجته، منسقة الأزياء نور العزاوي، التي حرصت على تنسيق اللوك بما يتماشى مع الطابع العام للحفل، ليظهر ويجز بشكل متناسق يجمع بين الجرأة والحداثة.

وتفاعل الجمهور مع الإطلالة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بقدرة ويجز على المزج بين الموسيقى والموضة، وتقديم تجربة بصرية متكاملة إلى جانب الأداء الغنائي.