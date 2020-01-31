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حوادث

مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:08 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في وفاة 5 عمال نظافة بينهم شقيقان داخل شقة بأحد عقارات مدينة 6 أكتوبر.

وأشارت التحريات ان المتوفين اعمارهم تتراوح بين ١٨ الي ٢٠ سنة قادمين من مدينة جهينة بمحافظة سوهاج استأجروا غرفة في عقار تحت الانشاء بمنطقة ٨٠٠ فدان ودخلوا للنوم اخر يوم العمل منذ اسبوع بعد اشعالهم "راكية" نار للتدفئة الا انهم لقوا مصرعهم نتيجة اختناقهم بأول أكسيد الكربون بعد امتصاص الكربون للاكسجين من الغرفة. 


واضافت التحريات ان عمال كهرباء توجهوا لاتمام أعمال بالعقار الذي تقع به شقة المتوفن فاشتموا رائحة كريهة وتبين اغلاق غرفتهم فاتصلوا بالنجدة وحضرت قوات الشرطة التي كسرت الباب وعثرت علي جثامين المتوفين الخمسة وبجوارهم متعلقاتهم الشخصية كاملة 

وتبين من المعاينة الاولية لمفتش الصحة ان الوفاة سببها اسفكسيا الاختناق بدون اي اصابات ظاهرية اخرى، وانه لا شبهة جنائية في الواقعة وان الوفاة وقعت منذ اسبوع والجثث لم تتحلل بالكامل لبرودة الجو التي ساعدت في الاحتفاظ بحالتها. 

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على 5 جثث لعمال في شقة بمدينة 6 أكتوبر.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على 5 جثث لعمال داخل شقة بأحد العقارات تحت الانشاء بمدينة 6 أكتوبر.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات العثور على الجثث.

وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، ان العمال قاموا بإشعال نيران للتدفئة داخل شقة بأحد العقارات المتواجدة "تحت الانشاء"، واثناء نومهم اختنقوا بأول أكسيد الكربون وتوفوا إثر ذلك.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية
مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية
مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية
مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية
مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية
مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية
مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية
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