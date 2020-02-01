AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن أشرف يتصدر تويتر بعد أدائه مع الأهلي في شوط المباراة الأول أمام الهلال السوداني

السبت 01/فبراير/2020 - 10:07 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ايمن_اشرف على اداءه الرائع مع الاهلي أمام الهلال السوداني وتعرض للدخول العنيف اكثر من مره من لاعبي الهلال.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏الحكم المغربي رضوان جيد يتغاضي عن طرد صامويل ميرغني للعنف والتهور ضد ايمن اشرف 
صامويل لديه إنذار

‏شوط كامل والهلال بيلعب ع كورة واحدة ورا أيمن أشرف أو محمد هاني، ف لو هنكمل بنفس التشكيلة، ياريت يثبتوا شوية وآجاي والشحات يساندوا دفاعيًا.
هجوميًا جالنا فرصة، مروان كان يقدر يتصرف أفضل من كده، وضربات ثابتة كتير مش قادرين نستغلها، ربنا يسهل الشوط التاني

‏أيمن أشرف علشان يوقف باك يمين الهلال اللي هو المفروض أخطرهم ، يا يديك أفضلية ونطلع باللي احنا عاوزينه من الماتش يا اما مع السلامة ، اتخيل لما مصيرك جزء كبير منه متوقف على أيمن اشرف :D ربنا يستر

‏ايمن اشرف لاعيبه الهلال شغاليين يكسروا فيه 
راااااجل يابني 👍❤

‏ايمن اشرف العيال بتعامله كأنه هربان من الحكومة

‏مدافعين السودان هيعملوا معانا واجب جامد فى أيمن أشرف 😅😂


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي والهلال السوداني | شوط أول | الأحمر يكتفي بثنائية.. فيديو

الرسام الجديد.. قفشة يشعل السوشيال ميديا بعد أدائه مع الأهلي ويتصدر تويتر

هاشتاج | محمد صلاح .. يتصدر تويتر قبل مواجهة ليفربول لـ بورنموث بالدورى الانجليزى

مروان محسن يتصدر تويتر بعد العودة للتهديف .. ومغردون: الله عليك

بعد تلقيه العزاء في زوج شقيقته.. محمد منير يتصدر تريند تويتر

صالح جمعة يتصدر تويتر بعد غيابه عن مران الأهلي واستبعاده من المباريات

ترشيحاتنا

فيديوهات فاضحة.. قمر اللبنانية تشمت فى فنانة شهيرة بعد القبض عليها

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

الاهلي ضد الهلال السوداني | التعادل 0-0 في الشوط الأول و4 بطاقات صفراء وتدخلات عنيفة

إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 غدا .. عبر هذا الرابط

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

بعد اتهامها بالسرقة.. نانسي عجرم تتجاهل الواقعة بهذه الطريقة

AdvertisementS

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

علي معلول خارج حسابات فايلر في تشكيل الأهلي .. تعرف على السبب

الاهلي ضد الهلال | قفشة يفتتح التهديف للاحمر فى شباك ابناء السودان

أول تعليق من يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية نظيفة

الاهلي يعلن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الهلال السوداني بأبطال إفريقيا

الاهلي ضد الهلال السوداني | التعادل 0-0 في الشوط الأول و4 بطاقات صفراء وتدخلات عنيفة

بعد الفوز على ساوثهامبتون.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا و يتخطى أهداف نجم برشلونة

مارادونا العرب يبيع أسماك بأحد شوارع السعودية .. فيديو

مشادة بين حارس مرمى الهلال السوداني وحكم المباراة.. تفاصيل

مفاجأة من العيار الثقيل.. كواليس المحاضرة الأخيرة للأهلي في الفاتح قبل مواجهة الهلال

لماذا خرج أحمد فتحي من تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

قبل مواجهة الأهلي و الهلال.. وليد أزارو يشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور

أشرف صبحي يتابع أعمال التطوير بالمدينة الرياضية بالفيوم |شاهد

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور