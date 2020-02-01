أيمن أشرف يتصدر تويتر بعد أدائه مع الأهلي في شوط المباراة الأول أمام الهلال السوداني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ايمن_اشرف على اداءه الرائع مع الاهلي أمام الهلال السوداني وتعرض للدخول العنيف اكثر من مره من لاعبي الهلال.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
الحكم المغربي رضوان جيد يتغاضي عن طرد صامويل ميرغني للعنف والتهور ضد ايمن اشرف
صامويل لديه إنذار
شوط كامل والهلال بيلعب ع كورة واحدة ورا أيمن أشرف أو محمد هاني، ف لو هنكمل بنفس التشكيلة، ياريت يثبتوا شوية وآجاي والشحات يساندوا دفاعيًا.
هجوميًا جالنا فرصة، مروان كان يقدر يتصرف أفضل من كده، وضربات ثابتة كتير مش قادرين نستغلها، ربنا يسهل الشوط التاني
أيمن أشرف علشان يوقف باك يمين الهلال اللي هو المفروض أخطرهم ، يا يديك أفضلية ونطلع باللي احنا عاوزينه من الماتش يا اما مع السلامة ، اتخيل لما مصيرك جزء كبير منه متوقف على أيمن اشرف :D ربنا يستر
ايمن اشرف لاعيبه الهلال شغاليين يكسروا فيه
راااااجل يابني 👍❤
ايمن اشرف العيال بتعامله كأنه هربان من الحكومة
مدافعين السودان هيعملوا معانا واجب جامد فى أيمن أشرف 😅😂