أيمن أشرف يتصدر تويتر بعد أدائه مع الأهلي في شوط المباراة الأول أمام الهلال السوداني





وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏الحكم المغربي رضوان جيد يتغاضي عن طرد صامويل ميرغني للعنف والتهور ضد ايمن اشرف

صامويل لديه إنذار





‏شوط كامل والهلال بيلعب ع كورة واحدة ورا أيمن أشرف أو محمد هاني، ف لو هنكمل بنفس التشكيلة، ياريت يثبتوا شوية وآجاي والشحات يساندوا دفاعيًا.

هجوميًا جالنا فرصة، مروان كان يقدر يتصرف أفضل من كده، وضربات ثابتة كتير مش قادرين نستغلها، ربنا يسهل الشوط التاني





‏أيمن أشرف علشان يوقف باك يمين الهلال اللي هو المفروض أخطرهم ، يا يديك أفضلية ونطلع باللي احنا عاوزينه من الماتش يا اما مع السلامة ، اتخيل لما مصيرك جزء كبير منه متوقف على أيمن اشرف :D ربنا يستر





‏ايمن اشرف لاعيبه الهلال شغاليين يكسروا فيه

راااااجل يابني 👍❤





‏ايمن اشرف العيال بتعامله كأنه هربان من الحكومة





‏مدافعين السودان هيعملوا معانا واجب جامد فى أيمن أشرف 😅😂









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ايمن_اشرف على اداءه الرائع مع الاهلي أمام الهلال السوداني وتعرض للدخول العنيف اكثر من مره من لاعبي الهلال.