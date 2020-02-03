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منوعات

خاص.. أول رد من المصري المشتبه في إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف سيف أحمد المترجم والمرشد السياحي العائد من الصين، والذي أشيع أنه أول مصاب بفيروس كورونا أنه عاد من الصين يوم الجمعة الماضية، ونظرًا إلى  قلق وخوف الناس منه علاوة على عودته إلى وظيفته، اضطر إلى الذهاب إلى مستشفى الحميات بحلوان اليوم للاطمئنان على نفسه قبل ان يتعامل مع أي شخص.


وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الطب الوقائي قام بالاتصال به فور وصوله مصر، وأبلغه بحتمية ذهابه إلى  المستشفى، حيث استفسر منه ماذا كان يشعر بأي شئ او اي اعراض ، ليجيب بأنه لا يشعر بشئ، ولكن القلق دفعه إلى الذهاب المستشفى المذكورة للاطمئنان على وضعه الصحي.


وقال أحمد، إنه ذهب المستشفى في تمام الساعة عشرة صباحًا، وأن الأطباء كانوا متخوفين منه وفي التعامل معه، خلال توقيع الكشف عليه، بالرغم من أنه لم يكن يعاني من أي ارتفاع حرارة أو أعراض المصاحبة لفيروس كورونا المتفشي بالصين.


وأفاد "سيف" بأن الكشف المبدئي والاشاعات واضحت عدم اصابته بشئ ، مشيرًا إلى أنه ينتظر نتائج التحليل من المعامل المركزية.


وأوضح "سيف" أنه كان يقبع في مدينة سيتشوان ب تشاندو، حيث كان الوضع أفضل من مدينة ووهان التي يتفشى فيها وباء كورونا.


وقال " أحمد" إنه ذهب إلى الصين لدواعي العمل، في فرع شركته المتواجدة بالصين ، لافتًا إلى أنه عاد من هناك بعد انتهاء فيزة زيارته وأنه لم يعد بسبب انتشار فيروس كورونا هناك، حيث لديه الرغب في العودة إذا سمح له لفعل ذلك.


ويرى سيف أن ما يقال في وسائل الإعلام الغربية، مجرد بروباجندا لتسوء صورة الصين وقطع علاقات الدول معها، لأغراض سياسية معنية. 

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