بالتزامن مع كورونا.. حملات الكترونية ضد شيّ الكلاب حية في الصين

بالتزامن مع معاناة الصين من انتشار فيروس كورونا القاتل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر الجرائم القاسية التي ترتكبها الصين في حق الكلاب.





فطالب المستخدمون في بريطانيا بمنع تصدير الكلاب للصين بعد انتشار صور "لشويها على النار حية" دون ذبح أو رحمة بأي طريقة ما، فيما تصرخ الكلاب وتعاني من الألم.





تظهر مقاطع الفيديو المروعة للكلاب يتم غمرها بالماء المغلي وشويها على قيد الحياة في واقع مرير للأسواق البشعة وغير الصحية لبيع لحوم الكلاب في الصين وفقًا لصحيفة مترو.





شارك رواد مواقع التواصل في الحملة "ضد تصدير الكلاب للصين" صورًا ومقاطع فيديو أثناء استعدادهم للمسيرة المناهضة أمام سفارة الصين في لندن، مطالبين بإنهاء التجارة.





تظهر الصور والمقاطع غير القابلة للنشر الكلب وهو ما زال ينبح ويمتلئ فكه بالدماء أثناء شويه على قيد الحياة.