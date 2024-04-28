خلاف على قطعة أرض.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

أصيب شخصين اثنين في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة الناريه للخلاف على قطعة أرض بإحدى قرى شرق النيل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع مشاجرة بين طرفين في احدي المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا تم استخدام من خلالها الأعيرة النارية.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصين وهم "ح.ش" 30 سنه " ع.ر" 23 سنه بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين على إثر خلافات على قطعة أرض صحراوية.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.