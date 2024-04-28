رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر لا تنام الليل سعيا لوقف نزيف الدماء بغزة

قال الدكتور محمد أبو سمرة، المحلل السياسي ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الدولة المصرية لا تنام الليل وتعمل على مدار الساعة سعيا وراء وقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأضاف الدكتور محمد أبو سمرة، المحلل السياسي ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الهدف الأساسي والرئيسي الآن على المستوى الفلسطيني والمصري والعربي يجب أن يكون وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأشار: "مصر قدمت وتقدم وستقدم كل شيء للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولقطاع غزة، وتعمل على مدار الساعة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف الحرب على قطاع غزة".

وأوضح الدكتور محمد أبو سمرة، المحلل السياسي ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني،: "استمرار الحرب والعدوان على غزة هو هدف الرئيسي لنتنياهو وحكومته".