خبير استراتيجي: الوصول لهدنة في غزة مشروط بالمرونة من إسرائيل وحماس

قال الدكتور سعيد عكاشة، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدور المصري على كافة الأصعدة له صدى كبير لإتمام هدنة جديدة لقطاع غزة.



وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدور المصري تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية مظلوم في الإعلام الخارجي".

وأشار: "80% من المساعدات التي تدخل قطاع غزة مساعدات مصرية بالكامل"، موضحا: "ما تقوم به مصر من دور دبلوماسي للتخفيف عن الضغوط الإسرائيلية على القطاع".

وتابع: "الوصول إلى الهدنة مشروطة بعدة شروط منها وجود المرونة من الطرفين"، مضيفا: "كل طرف سواء الإسرائيلي أو حركة حماس له شروط وإذا استمر كلاهما في العناد فستكون فرصة الوصول لهدنة صعبة للغاية".