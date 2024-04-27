أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: مصر تتصدر المشهد للوصول لهدنة بقطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل في سبيل الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتصدر المشهد بشكل كبير ويتحرك في تل أبيب مع حركة حماس من أجل الوصول إلى اتفاق، ولكن حتى الآن لا يوجد أمل يفضي بوقف إطلاق النار.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن هناك مبادرة مصرية في هذا السياق، معقبًا: "نتمنى أن تتوج بمنع اجتياح رفح، فالأمر لا يتعلق بالخوف من الاشتباك مع الاحتلال الذي دمر وقتل عددًا يتجاوز الـ35 ألف شهيد بخلاف 80 ألف جريح وأكثر من 8 آلاف مفقود بخلاف الأسرى، لكن الأمر يتعلق فيما بقى من مبانٍ يريد أن يهدمها الاحتلال بشكل كامل ليقضي على الحياة في قطاع غزة، ورغم ذلك الجهود تبذل لمنع جرائم الاحتلال، ولا نستبعد أن الاحتلال سوف يلتزم بذلك خاصة أن كل أعضاء مجلس الحرب معظمهم وافق على الرؤية التي قدمها الوفد المصري بالأمس".