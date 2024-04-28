تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

اختتمت أعمال امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في منطقة الإسكندرية الأزهرية، وسط أجواء هادئة ونظامية.

وفي إطار المتابعة المستمرة للامتحانات، قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه مصطفى عبد الغفار، موفد قطاع المعاهد، بزيارة معهد غيط العنب الإعدادي، ومعهدي النصر، وغيط العنب الابتدائي.

وفي سياق موازٍ، أكد إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات انتهاء امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بنجاح، مشيدًا بجهود الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية والموجهين وموجهي العموم، في إنجاز أعمال الامتحانات.

وصرح سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، أن امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية مرت بسلام، وأن المنطقة استعدت بشكل كامل لامتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، والتي تم الانتهاء من تسليم أوراقها.

من جانبه، أشار مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، إلى انتهاء امتحانات النقل للصفين الرابع والخامس الابتدائي بنجاح، وأن أعمال التصحيح جارية على قدم وساق، وسيتم اعتماد النتيجة وإعلانها خلال الأسبوع القادم.