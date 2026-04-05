العلاج الطبيعي تشكر الصحة لافتتاح قسم التأهيل بمستشفى بولاق الدكرور

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة النقيب العام الدكتور سامي سعد، الشكر والتقدير والعرفان للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك بمناسبة افتتاح مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي والتأهيل الجديد بها.

وأشارت نقابة العلاج الطبيعي في بيانها إلى أن افتتاح القسم، الذي تم يوم السبت الموافق 4 أبريل 2026، جاء بحضور كوكبة من القيادات الصحية، شملت الدكتور إسحق جميل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، والدكتورة نيفين عوني مدير عام الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة، والدكتور أحمد عزت مدير إدارة العلاج الطبيعي بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى الدكتورة إيمان عبد العزيز رئيس قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.

وأكدت النقابة، أن هذا القسم الجديد يعد بمثابة منارة وإضافة هامة لمنظومة خدمات العلاج الطبيعي المقدمة لمواطني محافظة الجيزة، مشيدة بالجهود المستمرة والمبذولة من قبل وزارة الصحة والسكان في دعم وتطوير المهنة والارتقاء بالخدمات الطبية التأهيلية المقدمة للمرضى، مؤكدة على استمرار التعاون المثمر بين النقابة والوزارة لخدمة القطاع الصحي وتطوير مهنة العلاج الطبيعي في مصر.