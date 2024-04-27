اقتصاد الإمارات| انطلاق معرض وملتقى الشركات الإماراتية من الكويت .. غدا

ينطلق غدا الأحد في دولة الكويت الشقيقة أعمال "معرض وملتقى الشركات الإماراتية" تحت شعار "استكشاف الفرص في السوق الإماراتية" وذلك بتنظيم من سفارة الإمارات لدى دولة الكويت وبالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار والهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة الكويتي.

قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية" وام" إنه من المقرر حضور عدد من الضيوف لفعاليات المعرض والملتقى يومي 28 و29 من أبريل الحالي، من بينهم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات لدى الكويت وعبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

ومن الجانب الكويتي، عبدالله حمد الجوعان، وزير التجارة والصناعة ، وأبرز الشخصيات الاقتصادية الكويتية ورجال الأعمال وصناع القرار.

وتتطلع الشركات الإماراتية المشاركة في الملتقى إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في السوق الكويتي، حيث سينطلق الحدث غدا بمشاركة 20 شركة من أكبر الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص والمتخصصة في مختلف المجالات كالصناعة والنقل والصحة والبنية التحتية والأمن الغذائي بالإضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويتيح الملتقى فرصة استثنائية أمام الشركات لعرض القدرات والإمكانات لتعزيز الترابط الاقتصادي والتعاون في مختلف المجالات، كما ستقوم الجهات الحكومية الكويتية بعرض سبل التعاون والتسهيلات التي تقدم للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية، وسيجمع الحدث العديد من الشركات ورجال الأعمال الراغبين في التعاون مع الشركات الإماراتية وتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويشهد معرض وملتقى الشركات الإماراتية بالكويت على مدار يومين مجموعة من العروض التقديمية حول إنجازات وقدرات الشركات الإماراتية والكويتية والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات المقدمة للشركات، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات حول الدخول إلى السوق الكويتية وذلك بهدف تسريع التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.

ويوفر المعرض والملتقى فرصة استثنائية للشركات الكويتية ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات الإماراتية، وبحث فرص التعاون والشراكة بين الشركات الكويتية والإماراتية.