اقتصاد الإمارات|غرفة عجمان ومجلس الشعوب الأوراسية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفد مجلس الشعوب الأوراسية سميرنوفا سفيتلانا كونستانتينوفنا لبحث فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات الرئيسية والمستقبلية.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس الإدارة وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعلي الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات وبتروفا جوليا إيجوريفنا رئيس المجلس العام لشعوب أوراسيا وعدد من المسؤولين وأصحاب الاعمال.

ورحب عبدالله المويجعي بالوفد، وأكد على أهمية اللقاء واعتباره فرصة هامة لتوطيد العلاقات الثنائية بين غرفة عجمان ومجلس الشعوب الأوراسية ومناقشة آليات التعاون الاقتصادي، وبحث فرص التبادل التجاري واستعراض السياسات الاقتصادية والاستثمارية لدى الجانبين، موضحاً أن مجلس الشعوب الأوراسية بمثابة بوابة رئيسية للعديد من الدول ومظلة للمستثمرين وأصحاب الاعمال، الأمر الذي سيعزز فرص التعاون المباشر على مستويات عدة.

وأفاد بأن اللقاء يعكس جهود غرفة عجمان لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية دعماً لفرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وفتح أسواق جديدة لمنتجات عجمان، مؤكدا ترحيب غرفة عجمان بالمستثمرين التابعين لمجلس الشعوب الأوراسية وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة.

وتم خلال اللقاء استعراض مزايا ومقومات اقتصاد إمارة عجمان في قطاعات "الصناعة، التجارة، السياحة، العقارات، البناء والتشييد، التعليم، الصحة وغيرها من القطاعات"، كما اطلع الوفد الزائر على مزايا المناطق الحرة في الإمارة وجهود الحكومة في تسهيل ممارسة الأعمال.

وأكد الحضور على ضرورة عقد اللقاءات المستقبلية وتبادل الزيارات بحضور أصحاب الاعمال وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والعقارات والبناء والتشييد وتقنية المعلومات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه قدم الوفد الزائر نبذة حول أهداف ورؤية مجلس الشعوب الأوراسية، وأبرز المشاريع والمبادرات التي يعمل عليها المجلس، كما أشاد الوفد بمدى تنوع القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تمتلكها إمارة عجمان الامر الذي سيحفز فرص الشراكة والتعاون مستقبلاً.

وعلى هامش اللقاء قام وفد مجلس الشعوب الأوراسية بجولة في الإمارة وزيارة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية للتعرف على الخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة في عجمان.