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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 30 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال رمضان

أسواق المال الإماراتية
أسواق المال الإماراتية

 استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 30 مليار درهم خلال تداولات شهر رمضان المبارك مع تركزها بشكل رئيسي على الأسهم القيادية في قطاع المالية والعقارات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد توزعت السيولة بواقع 20.3 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو 9.6 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 9.3 مليار سهم منها 4.5 مليار في أبوظبي و4.8 مليار في دبي، عبر تنفيذ 466.5 ألف صفقة.

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اقتصاد الإمارات.. 1.1 مليار درهم قيمة سيولة الأسهم المحلية بأول جلسات رمضان

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أخر جلسات شهر رمضان إلى 3.565 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال رمضان بنسبة 0.03% بمكاسب 2.79 نقطة عند 9237.26 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.33% رابحاً نحو 30.2 نقطة ليقفل عند 9116.62 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع المالية 0.25% والسلع الاستهلاكية 8.23% والطاقة 0.43% والاتصالات 1.9% والمواد الأساسية 1.3%.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط خلال رمضان مستقطباً سيولة بأكثر من 4.35 مليار درهم وأغلق عند 399.6 درهم مرتفعاً بنسبة 0.03%، تلاه "ألفا ظبي" بسيولة 1.76 مليار درهم وأقفل عند 15.3 درهم، ثم "أي آند" بنحو 1.4 مليار درهم ليصل إلى مستوى 18.38 درهم مرتفعاً بنسبة 2.11%، تلاه "أبوظبي الأول" جاذباً نحو 1.02 مليار درهم وأغلق عند 13.36 درهم.

وحقق سهم "أبوظبي الوطنية للتكافل" أكبر وتيرة صعود خلال شهر رمضان بنسبة 37%، تلاه "بريسايت" بنسبة 31% ثم "الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 14.8%، وكان من ضمن الأسهم الرابحة أيضا "أغذية" 9.3% و"ملتيبلاي" 6.3% و"أبوظبي الإسلامي" 6.2% و"برجيل" 5.9% و"أدنوك للحفر" 3.32%.

سوق دبي

ووصل المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوي 4244.15 نقطة مع نهاية أخر جلسات شهر رمضان مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسب 4.53% ومؤشر قطاع المواد الأساسية بنحو 2.1%.

وشهد السوق إدراج وبدء التداول على أسهم "باركن" خلال شهر رمضان حيث ارتفع السهم بنسبة 34.2% ليغلق عند 2.82 درهم، وذلك بعد أن حظيت الشركة باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، مع تخطي إجمالي طلبات الاكتتاب بحوالي 259 مليار درهم، وتجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال شهر رمضان بسيولة جاوزت 1.74 مليار درهم ليغلق عند 8.64 درهم بارتفاع بنسبة 4.04%، ثم "باركن" بسيولة 832 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" 763.8 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال رمضان سهم "إعمار العقارية" 4.03%، و"الإمارات دبي الوطني" بنحو 2.9%، و"سالك" 6.7%، و"إعمار للتطوير" 1.65% و"أرامكس" 1.65%.

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