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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين

نشرت الإعلامية إيمان عز الدين صورا جديدة  عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث ظهور لها، مستعرضة أنوثتها وجمال بلوك أنيق.

وارتدت دريس جذاب باللون الجنزاري؛ ليبرز رشاقتها ويعكس أنوثتها، ووضعت مكياج ناعم، وأبرزت جمال عينيها بالكحل؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه يتماشى مع لون بشرتها.

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FB_IMG_1714251083246
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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٧_١١٥١٤٧

من هى إيمان عز الدين؟

وتقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة cbc، والذى يذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا. 

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وطرحت إيمان عز الدين، مؤخراً كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.
 

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٧_١١٥١٤٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٧_١١٥١٤٧
FB_IMG_1714251086479
FB_IMG_1714251086479
FB_IMG_1714251083246
FB_IMG_1714251083246

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