عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة

صدى البلد

قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، إن قدرة محطة الضبعة عند تشغيلها تساوي 4.8 جيجاوات ، وهي تمثل ضعف قدرات السد العالي، وسوف تساهم في تنمية مصر كلها خاصة الجزء الغربي من البلاد، كما تسمح المحطة بتصدير الكهرباء للدول المجاورة والأخرى بما يحقق عائدا إضافيا من هذا التصدير.

وعن أهمية عضوية مصر في تجمع بريكس، أكد بوريسينكو، خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة" الإخبارية أن انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة لأن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أن انضمامها مهم لها، لافتا إلى أن تجمع بريكس منصة للتعاون بين الدول المحورية من كل أنحاء العالم والذي يهدف إلى تبادل المنفعة.

وأشار إلى أن استخدام عملات وطنية في معاملة تجارية بين دول البريكس سوف تعطي دفعة جديدة للتجارة بين الدول الأعضاء ، وسوف تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدا في الوقت نفسه أن إجمالي الناتج المحلي لدول البريكس حاليا أكثر من إجمالي g7 ؛ وبالتالي فإن القرارات التي ستتخذها الدول الأعضاء في البريكس ستساهم مساهمة كبيرة في تطوير النظام المالي العالمي.

وبخصوص نجاح روسيا في إقناع العديد من الدول بنظام متعدد الأقطاب، قال السفير الروسي إن تعاون القوى الجديدة سيؤدى إلى نظام عالمي جديد أكثر عدالة.

وحول تقييم تعاطي المجتمع الدولي في الحرب الإسرائيلية على غزة وفشله في وقفها حتى الآن، قال "إن روسيا قامت بحماية حقوق الفلسطينيين واعترفت بدولة فلسطين عام 1988، ونحن نرفض جميع العمليات الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الآلاف من الفلسطينيين، ولابد من عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم ، ونطالب وبشكل ثابت بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على واشنطن لوقف دعمها لإسرائيل"، مؤكدا أن الخيار الحقيقي الوحيد هو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 الخاص بالتقسيم.

وفيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة والتنسيق الروسي العربي داخل المنظمة الأممية ، قال السفير الروسي لدى مصر " إن الدول الغربية برئاسة الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ورفضت التصويت على وقف الحرب على غزة في إطار مجلس الأمن الدولي ، بل وتستمر في تسليح ودعم إسرائيل، ونحن سنواصل محاولات وقف هذه الحرب".

وعن تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية برية واسعة على رفح ، قال سفير روسيا " لابد للمجتمع الدولي من مواصلة نشاطه للوصول إلى رفض تنفيذ إسرائيل خطتها بالقيام بعملية برية في رفح ، ويوجد رفض عربي كامل للعملية الإسرائيلية في غزة ، وهو الموقف الذي تؤيده روسيا".

وبخصوص جهود ودور مصر على المستويين السياسي والإنساني تجاه الأزمة في فلسطين، أكد السفير الروسي أن مصر تلعب دورا محوريا في المجال الإنساني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك مساعدات كبيرة تم إدخالها للقطاع بمساعدة ودعم مصر، كما تلعب مصر دورا محوريا في الوساطة بين حماس وإسرائيل بما في ذلك وقف العمليات القتالية وتبادل الأسرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

البيض بـ 130 جنيها .. اتحاد الدواجن: الأسعار تراجعت 25%

ترشيحاتنا

مخرج مباراة الأهلى يتبرأ من هدف مازيمبي الملغي.. ماذا قال؟

السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة

روسيا: مصير زيلينسكي محدد سلفا بوضوح

هل هناك خضراوات مسرطنة في الأسواق؟.. رد حاسم من القومي للبحوث الزراعية

التتويج يتأجل.. سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوهافر بالدوري الفرنسي

حتحوت يكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع للقاء دريمز الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ