مذكرة داخلية في الخارجية الأمريكية: إسرائيل ربما تنتهك القانون الدولي في غزة

قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية في مذكرة داخلية لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، إنهم يعتبرون تأكيدات إسرائيل "غير موثوقة" بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وأبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين بلينكن أنهم لا يجدون تأكيدات إسرائيل "موثوقة أو ذات مصداقية" بأن جيشها يستخدم الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وفق ما أوردت "رويترز"، التي اطلعت على هذه المذكرة.

وبموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير، يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونجرس بحلول 8 مايو، بشأن ما إذا كانت الضمانات التي قدمتها إسرائيل "موثوقة"، وأنها لا تنتهك القانون الأمريكي أو الدولي.