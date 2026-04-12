تفاصيل انطلاق بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف 2026

تأكيدا لقدرة مصر على استضافة البطولات الدولية، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بكفاءة واحترافية..

انطلاق بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف 2026

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف 2026، والتي تستضيفها شرم الشيخ على حمام السباحة بالمدينة الشبابية، خلال الفترة من 10 حتى 14 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للغوص، والاتحادين المصري والأفريقي للسباحة بالزعانف، وبرعاية اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء.

وشهدت فعاليات اليوم حضور الكابتن سامح الشاذلي، وألكسندر أكسياركوس، إلى جانب محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم، بحضور محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد الكابتن سامح الشاذلي، في تصريحات صحفية، أن البطولة تشهد مشاركة قوية من 38 ناديًا يمثلون 19 دولة من مختلف قارات العالم، بإجمالي 133 لاعبًا، من بينهم 85 لاعبًا أجنبيًا يمثلون 30 ناديًا دوليًا، من دول عدة، أبرزها: إيطاليا، وإسبانيا، واليابان، وفرنسا، والتشيك، وألمانيا، وهولندا، وكولومبيا، والمجر، وليبيا، وإستونيا، وأستراليا، واليونان، والأرجنتين، والهند، والأردن، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

المشاركة المصرية تضم 48 لاعبًا يمثلون 8 أندية

وأوضح أن المشاركة المصرية تضم 48 لاعبًا يمثلون 8 أندية، هي: الصيد، وهليوبوليس، وإنبي، والغابة، وسموحة، ومركز شباب سمنود، ونادي الإعلاميين الرياضي، والنادي الأوليمبي.

وأعرب رئيس الاتحاد عن سعادته بنجاح التنظيم على أرض السلام، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس المكانة المتنامية لمصر في استضافة البطولات الدولية، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بكفاءة واحترافية.

يُذكر أن السباحة بالزعانف تُعد من الرياضات المائية الحديثة نسبيًا، والتي تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي، وتشمل عدة تقنيات، منها استخدام الزعانف المزدوجة، والسنوركل، والزعانف الأحادية (المونو)، بالإضافة إلى الغوص باستخدام أجهزة السكوبا، وتُقام منافساتها سواء في المياه المفتوحة أو داخل حمامات السباحة.