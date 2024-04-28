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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفعت فياض يكشف مصير الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح والمدمج قبل إلغائه

رفعت فياض
رفعت فياض

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مصير الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح والمدمج قبل إلغائه.

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ما هو التعليم المدمج في الجامعات؟.. رفعت فياض يُجيب

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رفعت فياض: أمريكا وإسرائيل فى مأزق كبير وصورتهم أمام العالم سيئة للغاية

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "التعليم المفتوح كان يعادل ما يناظره من الجامعات المصرية، إنما التعليم المدمج يستهدف علاج العوار المتواجد في التعليم المفتوح".

وأضاف: "التعليم المفتوح في الماضي كان يعادل ما يناظره"، موضحا: " قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح يرجع إلى حسب الجهة وحسب اعتمادها الشهادة كمسوغ للتعيين أم لا".

وأشار: "مثلا نقابة الصحفيين والمحامين أعلنوا أنهم لن يقبلوا الحاصلين على التعليم المفتوح".

رفعت فياض

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