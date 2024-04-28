رفعت فياض يكشف مصير الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح والمدمج قبل إلغائه

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مصير الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح والمدمج قبل إلغائه.

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "التعليم المفتوح كان يعادل ما يناظره من الجامعات المصرية، إنما التعليم المدمج يستهدف علاج العوار المتواجد في التعليم المفتوح".

وأضاف: "التعليم المفتوح في الماضي كان يعادل ما يناظره"، موضحا: " قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح يرجع إلى حسب الجهة وحسب اعتمادها الشهادة كمسوغ للتعيين أم لا".

وأشار: "مثلا نقابة الصحفيين والمحامين أعلنوا أنهم لن يقبلوا الحاصلين على التعليم المفتوح".