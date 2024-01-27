رفعت فياض: أمريكا وإسرائيل فى مأزق كبير وصورتهم أمام العالم سيئة للغاية

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض إن الولايات المتحدة وإسرائيل كلاهما في مأزق وهما في سلة واحدة بسبب هذه الحرب الوحشية التي يتم شنها على الفلسطينيين في قطاع غزة، منوها بأن هناك تأييد مطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في مساعدة إسرائيل لما تفعله حاليا في حرب غزة.

وقال رفعت فياض، خلال لقائه بالإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، إن إسرائيل تزعم أنها لا تمارس حرب علىغزة لكنها تقول إنها تقوم بـ" عملية عسكرية" وهذا لم ينطلي على محكمة العدل الدولية التي اتخذت قرارات حاسمة ضد اسرائيل، لافتا إلى أن كثير من دول العالم علقت بالإيجاب على ما انتهت اليه محكمة العدل الدولية.

وأشار فياض الى أن اجتماع مجلس الامن يوم الاربعاء المقبل وبعد قرارات محكمة العدل الدولية لن تكون فيه لاستخدام فيتو أمريكي لأنه سيبحث عن صيغة لتهدئة الأوضاع وتقليل الضرر في قطاع غزة وفقا لقرارات المحكمة، وقد يكون هناك وقف مؤقت دون ان يتم وقف إطلاق نار دائم.



وتابع: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اصبحا في مأزق شديد جدا و صورتهم أمام العالم من اسوأ ما يمكن، مشيرا الى الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن هي وإسرائيل من تبرير ما يتم ارتكابه من جرائم في غزة أمام محكمة العدل الدولية.