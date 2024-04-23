ما هو التعليم المدمج في الجامعات؟.. رفعت فياض يُجيب

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أنه هناك قرار وزاري بوقف العمل بنظام التعليم المفتوح منذ 2015 ثم صدر قرار وزاري باستبداله بالتعليم المدمج.

وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" من وجهة نظري التعليم المفتوح سبة في جبين التعليم في مصر لأنه كان يتيح للطلبة الحاصلين على مؤهلات متوسطة بالحصول على بكالوريوس كلية".

وأضاف رفعت فياض:" التعليم المدمج يستهدف علاج العوار المتواجد في التعليم المفتوح ".

وتابع رفعت فياض:" التعليم المدمج جعل 40 % من المدة الزمنية للدراسة حضوريا داخل الكليات ".

واكمل رفعت فياض:" هناك إشكالية في حصول الطلاب التعليم المدمج على شهادة مهنية وليست شهادة مماثلة لشهادات البكالوريوس والليسانس ".