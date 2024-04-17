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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة والكليات المتاحة بالتعليم المدمج 2024

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يبحث الكثير من الأشخاص عن شروط الالتحاق بالتعليم المدمج جامعة عين شمس، لأنه يقدم العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترف بها، ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المُستجدات.
 

وقالت الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعلم المدمج جامعة عين شمس، إن الجامعة تمتلك كوادر لتطوير وإنتاج المقررات التعليمية فى صورة ألكترونية تواكب انماط التعلم المختلفة.

وأشارت السعيد الي تطوير نظام ادارة التعلم الالكتروني وبنوك الاسئلة بالجامعة وما يتطلبه ذلك من تحديث في البنية التكنولوجية للجامعة وربطها بمنصة جامعة عين شمس الذكية بالاضافة الي الخطط والاهداف الموضوعة للوصول لأفضل النتائج في التعلم المدمج، كما تم استعراض آخر المستجدات فى إنتاج مقررات وبرامج التعلم المدمج فى كليتى الزراعة والتجارة.  

يقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها. ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.

وتعلن جامعة عين شمس ، عن فتح باب التقديم ببرامج بكالوريوس التجارة وبكالوريوس الزراعة بنظام التعليم المدمج .
 

بشروط وقواعد القبول بالتعليم المدمج :
 
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة أو المؤهل العالي
-مرور عامين فأكثر على الحصول على المؤهل المتوسط 
-اجتياز اختبارات القبول "اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – حاسب آلي"
– إعفاء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج من الدول العربية والأجنبية من شرط تقديم ما يثبت الإقامة الشرعية بهذه الدول
-إعفاء الطلاب المقيمين بشمال وجنوب سيناء من شرط السنتين بشرط تقديم الإقامة

 

الأوراق المطلوبة:
 

– أصل المؤهل أو مستند رسمي أو بيان نجاح
-أصل الشهاد المميكنة
-صورة الرقم القومي
-أصل التجنيد للذكور لأقل من 30 عاما
-6 صور شخصية

جدير بالذكر، أن برامج "بكالوريوس التجارة – بكالوريوس الزراعة" كالتالي:-
بكالوريوس التجارة :
برنامج النظم المحاسبية
برنامج التنظيم والإدارة
برنامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات
إدارة المستشفيات
إدارة الفنادق والقرى السياحية
بكالوريوس الزراعة :
برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية
برنامج الميكنة الزراعية والتنمية الريفية

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