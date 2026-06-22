برلماني: الاستثمارات الجديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال

أشاد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب، بالشراكة الاستثمارية الجديدة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني بشرق القاهرة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تعكس نجاح الدولة في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية.

وقال العطار في تصريحات خاصة إن مصر أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات بنية تحتية عملاقة وإصلاحات اقتصادية ساهمت في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن المشروع الجديد يمثل إضافة قوية لقطاع التنمية العمرانية، كما يساهم في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء والخدمات والأنشطة التجارية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.

المشروعات الكبرى

وأشار إلى أن المشروعات الكبرى ذات الشراكات العربية تسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.

وأكد النائب نبيل العطار أن استمرار إبرام الشراكات الاستثمارية الكبرى يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال، ويؤكد ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية قوية.