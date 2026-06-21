برلماني: رابط إلكتروني كان كفيلًا بحل أزمة حصر حملة الماجستير والدكتوراه

أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن هناك عددًا كبيرًا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه والأوائل في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن عدد هذه الطلبات وصل إلى نحو 40 طلبًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مناقشة طلبات الإحاطة تأخرت بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بحصر أعداد حاملي الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أن النواب كانوا ينتظرون صدور قرار إيجابي ومفرح لهؤلاء الخريجين.

وأشار إلى أن الجميع كان يتوقع صدور قرار بشأن تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه عقب الانتهاء من عملية الحصر، إلا أن ذلك لم يحدث، ما دفع مجلس النواب إلى البدء في مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بهذا الملف.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من حصر أعداد حاملي الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي استغرق وقتًا طويلًا في هذه العملية دون الانتهاء منها.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات كان بإمكانهما إنشاء رابط إلكتروني (لينك) لتسجيل بيانات حاملي الماجستير والدكتوراه، وهو ما كان سيسهم في تسهيل عملية الحصر وتخفيف العبء على الجهات الحكومية.