برلماني: الشراكات المصرية العربية تؤكد قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات

أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن الشراكات الاستثمارية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، والنجاحات التي حققتها الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأشار عبد الحميد في تصريحات خاصة إلى أن توقيع شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي يمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي العربي، ويؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.

توفير فرص العمل للشباب

وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الكبرى تمثل ركيزة أساسية في توفير فرص العمل للشباب، ودعم خطط التنمية المستدامة، فضلا عن دورها في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية الدولة الاقتصادية.

تدفق الاستثمارات العربية

وأكد أن استمرار تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.