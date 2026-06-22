دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية 1448 لزوال الهموم وقضاء الحوائج

يستقبل المسلمون شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة 1448 بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، راجين منه الخير والبركة وتفريج الكروب وقضاء الحوائج، حيث يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خاصة في الأوقات المباركة وبدايات الأعوام الجديدة، لذا يحرص كثيرون على ترديد الدعاء، وفي السطور التالية نعرض دعاء السنة الهجرية الجديدة و دعاء شهر المحرم لطلب الرزق والفرج.

فضل الدعاء في شهر المحرم

شهر المحرم من الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، ويستحب فيه الإكثار من الطاعات والذكر والدعاء والاستغفار، مع استحضار النية الصالحة في استقبال عام هجري جديد مليء بالخيرات.

ومن أفضل صيغ الدعاء في شهر المحرم أن يقول الداعي:

اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اقضِ حوائجنا، ويسر أمورنا، وافتح لنا أبواب رزقك ورحمتك، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واجعل هذا العام الهجري عام خير وبركة وتوفيق.

اللهم إن كانت لنا حاجة عندك فارزقنا قضاءها، وإن كان لنا دعاء فاستجب له، وإن كان لنا رزق فبارك فيه ويسره لنا من حيث لا نحتسب.

اللهم إنا نسألك في شهر المحرم أن ترفع عنا الحزن والهم والكرب، وأن تيسر أمورنا، وتشرح صدورنا، وتحقق لنا ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة.

دعاء قضاء الحوائج في شهر المحرم

اللهم إني أسألك في هذا الوقت المبارك أن تقضي حاجتي، وتيسر أمري، وتشرح صدري، وتفرج همي، وتكشف كربي، وتفتح لي أبواب الخير والرزق والبركة، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واقض عني ديني، ويسر لي أمري، وحقق لي ما أتمنى إن كان فيه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي.

أدعية الرزق والتوفيق في العام الهجري الجديد

اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا مباركًا فيه.

اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والنجاح.

اللهم اجعل هذا العام بداية لكل خير ونهاية لكل هم.

اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا.

دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1448

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء تسهيل أمر اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

ربي ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين.

اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب، ويا غالب غير مغلوب، صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ “دعاء ذي النون” اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.

أدعية مستجابة لجلب الرزق بسرعة

من الأدعية المستجابة لجلب الرزق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والشكر الدائم على النعمة وكثرة الاستغفار ومن أدعية جلب الرزق قول:

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللّهم لك الحمد ولك الشّكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.