قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يحقق انتصارا ثمينا بثلاثية أمام نيوزيلندا في كأس العالم
دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية 1448 لزوال الهموم وقضاء الحوائج
تريزيجيه يسجل الهدف الثالث ويعزز تقدم منتخب مصر أمام نيوزيلاندا
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا
زيكو يسجل التعادل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم
انفجار رأس لفان في قطر.. 54 مصابا و18 مفقودا وجهود مكثفة للبحث والإنقاذ
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم
حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلا من تاسوعاء.. هل ينال المسلم الأجر كاملا؟
منتخب مصر يتأخر أمام نيوزيلندا بهدف في الشوط الأول
منتخب مصر يواصل البحث عن التعادل أمام نيوزيلندا بعد مرور نصف ساعة
سورمان يسجل الهدف الأول لنيوزيلندا في مرمى مصر
لأصحاب السيارات والدراجات النارية.. الخدمات المقدمة في وحدات المرور المميزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية 1448 لزوال الهموم وقضاء الحوائج

دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة
دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة
أحمد سعيد

يستقبل المسلمون شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة 1448 بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، راجين منه الخير والبركة وتفريج الكروب وقضاء الحوائج، حيث يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خاصة في الأوقات المباركة وبدايات الأعوام الجديدة، لذا يحرص كثيرون على ترديد الدعاء، وفي السطور التالية نعرض دعاء السنة الهجرية الجديدة و دعاء شهر المحرم لطلب الرزق والفرج.

فضل الدعاء في شهر المحرم

شهر المحرم من الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، ويستحب فيه الإكثار من الطاعات والذكر والدعاء والاستغفار، مع استحضار النية الصالحة في استقبال عام هجري جديد مليء بالخيرات.

ومن أفضل صيغ الدعاء في شهر المحرم أن يقول الداعي:

  • اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اقضِ حوائجنا، ويسر أمورنا، وافتح لنا أبواب رزقك ورحمتك، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واجعل هذا العام الهجري عام خير وبركة وتوفيق.
  • اللهم إن كانت لنا حاجة عندك فارزقنا قضاءها، وإن كان لنا دعاء فاستجب له، وإن كان لنا رزق فبارك فيه ويسره لنا من حيث لا نحتسب.
  • اللهم إنا نسألك في شهر المحرم أن ترفع عنا الحزن والهم والكرب، وأن تيسر أمورنا، وتشرح صدورنا، وتحقق لنا ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة.

دعاء قضاء الحوائج في شهر المحرم

اللهم إني أسألك في هذا الوقت المبارك أن تقضي حاجتي، وتيسر أمري، وتشرح صدري، وتفرج همي، وتكشف كربي، وتفتح لي أبواب الخير والرزق والبركة، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واقض عني ديني، ويسر لي أمري، وحقق لي ما أتمنى إن كان فيه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي.

أدعية الرزق والتوفيق في العام الهجري الجديد

  • اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا مباركًا فيه.
  • اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والنجاح.
  • اللهم اجعل هذا العام بداية لكل خير ونهاية لكل هم.
  • اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا.

دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1448

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء تسهيل أمر اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

ربي ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين. 

اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين. 

اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب، ويا غالب غير مغلوب، صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ “دعاء ذي النون” اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.

أدعية مستجابة لجلب الرزق بسرعة

من الأدعية المستجابة لجلب الرزق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والشكر الدائم على النعمة وكثرة الاستغفار ومن أدعية جلب الرزق قول: 

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

اللّهم لك الحمد ولك الشّكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

دعاء شهر المحرم دعاء السنة الهجرية الجديدة 1448 أدعية المحرم دعاء زوال الهموم دعاء قضاء الحوائج دعاء الرزق في المحرم أدعية العام الهجري الجديد دعاء الفرج دعاء بداية السنة الهجرية أدعية مستجابة الدعاء شهر المحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

موعد إجازة المولد النبوي2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

محافظ دمياط

74 % .. محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويتواصل مع الأوائل للتهنئة

ترشيحاتنا

أبل

"أبل" تعجز تماماً عن إصلاح ثغرة أمنية مدمرة مدمجة بـ "عتاد" هواتف آيفون

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في 2026 تباع بهذه المواصفات

ثغرة أمنية

أبل تعجز تمامًا.. ثغرة أمنية في هواتف آيفون لا يمكن إصلاحها

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد