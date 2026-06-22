نواب: الشراكات المصرية الإماراتية تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتدعم فرص النمو

أشاد النائبان تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، ونبيل العطار، عضو مجلس النواب، بالشراكات الاستثمارية المتنامية بين مصر والإمارات، مؤكدين أنها تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.

أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن الشراكات الاستثمارية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، والنجاحات التي حققتها الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأشار عبد الحميد في تصريحات خاصة إلى أن توقيع شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي يمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي العربي، ويؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.

توفير فرص العمل للشباب

وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الكبرى تمثل ركيزة أساسية في توفير فرص العمل للشباب، ودعم خطط التنمية المستدامة، فضلا عن دورها في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية الدولة الاقتصادية.

تدفق الاستثمارات العربية

وأكد أن استمرار تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأشاد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب، بالشراكة الاستثمارية الجديدة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني بشرق القاهرة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تعكس نجاح الدولة في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية.

وقال العطار في تصريحات خاصة إن مصر أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات بنية تحتية عملاقة وإصلاحات اقتصادية ساهمت في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن المشروع الجديد يمثل إضافة قوية لقطاع التنمية العمرانية، كما يساهم في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء والخدمات والأنشطة التجارية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.

المشروعات الكبرى

وأشار إلى أن المشروعات الكبرى ذات الشراكات العربية تسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.

وأكد النائب نبيل العطار أن استمرار إبرام الشراكات الاستثمارية الكبرى يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال، ويؤكد ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية قوية.