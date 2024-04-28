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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

12 خطوة مهمة لأصحاب البشرة الدهنية خلال الصيف

البشرة
البشرة

كشف موقع هيلثي عن 12 خطوة مهمة لأصحاب البشرة الدهنية لتنظيم إفراز الدهون في الصيف:

1. غسل الوجه بانتظام: قم بغسل وجهك بلطف مرتين في اليوم باستخدام منظف خفيف وخالٍ من الزيوت. ضع مزيل مكياج فعال إذا كنت تستخدم مكياجًا. تجنب استخدام المنظفات القاسية التي يمكن أن تزيد من إفراز الزيوت.

2. استخدم المنتجات المناسبة: اختر منتجات العناية بالبشرة التي تكون مصممة خصيصًا للبشرة الدهنية. ابحث عن المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك والزنك، والتي تساعد في تنظيم إفراز الدهون وتقليل اللمعان.

3. تجنب الزيوت الثقيلة: قم بتجنب استخدام المنتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على زيوت ثقيلة أو دهنية. اختر الجل واللوشنات المائية التي تكون خفيفة وسريعة الامتصاص.

4. استخدم مقشر لطيف: استخدم مقشرًا لطيفًا مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة والشوائب. هذا يساعد في تنقية المسام وتقليل انسدادها.

5. استخدم قناع طيني: جرب استخدام قناع طيني مرة واحدة في الأسبوع. الطين يساعد في امتصاص الزيوت الزائدة وتنقية البشرة.

6. تجنب لمس الوجه باليدين: حاول ألا تلمس وجهك بشكل متكرر باليدين. اليدين تنقل الزيوت والبكتيريا إلى البشرة وتساهم في زيادة اللمعان وظهور البثور.

7. استخدم واقي الشمس: لا تنسَ استخدام واقي الشمس الخفيف غير الدهني عند الخروج تحت أشعة الشمس. اختر واقي شمسي خالٍ من الزيوت لتجنب زيادة إفراز الدهون.

8. تجنب البيئات الساخنة والرطبة: حاول تجنب البيئات الحارة والرطبة قدر الإمكان، حيث يمكن أن تزيد من إنتاج الزيوت الدهنية. قم بتهوية جيدة للبشرة وتجنب التعرض للتعرق الزائد.

9. تناول غذاء متوازن: حافظ على نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية والحبوب الكاملة. تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والمشروبات الغازية والسكريات المكررة، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على توازن الزيوت في البشرة.

10. احرص على الرطوبة: على الرغم من أن بشرتك قد تكون دهنية، إلا أنها قد تحتاج أيضًا إلى الترطيب. استخدم مرطبًا خفيفًا وخالٍ من الزيوت للحفاظ على توازن الرطوبة في البشرة. تجنب استخدام مرطبات ثقيلة التي يمكن أن تسد المسام.

11. شرب الماء بشكل منتظم: تأكد من شرب كمية كافية من الماء في اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة. الماء يساعد في تنظيف السموم وتحسين صحة البشرة.

12. استشر طبيب الجلدية: إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية خطيرة أو إذا كنت تبحث عن استراتيجيات متقدمة للتحكم في الدهون الزائدة في البشرة، فمن المستحسن استشارة طبيب الجلدية. يمكن للطبيب تقديم نصائح وعلاجات مخصصة وفقًا لحالتك الفردية.

تذكر أنه من المهم أن تكون صبورًا عند تطبيق هذه الخطوات وعدم التوقع بالنتائج الفورية. قد يستغرق بعض الوقت للاحظ تحسن في إفراز الدهون في البشرة.

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