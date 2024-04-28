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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة وكاميرا 64 ميجابكسل.. أقوى موبايل أوبو للشباب في 2024

هاتف أوبو Oppo A3
هاتف أوبو Oppo A3 Pro

أطلقت شركة أوبو الصينية في الفترة الأخيرة عددًا مميزًا من هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، كان أبرزها هاتف Oppo A3 Pro الذي يضم بطارية ضخمة تدوم لمدة يوم كامل مع كاميرا فائقة الدقة. 

 

كما يتميز الهاتف بمعالج قوي مخصص للفئة المتوسطة من أجل الحصول على أداء سلس وقوي، إضافة إلى واحدة من شاشة عالية الجودة مع حماية فائقة. 

وجاء هاتف أوبو Oppo A3 Pro بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع ماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، وحماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A3 Pro كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة f/1.7 وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A3 Pro بمعالج مميز من نوع Dimensity 7050 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية ومدعوم بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8/12 جيجابايت رام، ومساحة تخزين 128/256/512 جيجابايت. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A3 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم ColorOS 14.

ويضم الجزء الخلفي من أوبو Oppo A3 Pro على زجاج Crystal Shield من شركة أوبو والذي يعد بمقاومة محسنة للسقوط، بالإضافة إلى تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، وهذا يعني أن الهاتف يمكنه تحمل نفاثات الماء عالية الضغط ، والتنظيف بالبخار، والغمر في الماء لمدة نصف ساعة.

 

 

 

 

أوبو Oppo A3 Pro أوبو Oppo A3 Pro أقوى موبايل أوبو للشباب هواتف الفئة المتوسطة

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